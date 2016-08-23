Дорогу к ТОР «Михайловский» в Приморье сдадут к 1 сентября

Сотрудники «Примавтодора» продолжают строительство примыкания от дороги Михайловка-Турий Рог-Некруглово к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Работы идут в рамках создания транспортной инфраструктуры к ТОР «Михайловский». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки.

«Сейчас здесь продолжаются работы по подготовке основания новой дороги, ведут отсыпку земполотна. Общая протяженность автодороги до границ земельных участков ООО “РусАгро-Приморье” и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра», – добавил он.

Отметим, участок дороги будет выполнен в асфальтобетоне. Срок завершения строительных работ – сентябрь 2017 года.

ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро Приморье» – дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год. Кроме того, ООО «Группа компаний «Русагро» готова инвестировать еще не менее миллиарда долларов в строительство молокоперерабатывающих мощностей в Приморском крае. Об этом руководство компании сообщило на секции «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» на российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля.

Напомним, в Приморье на сегодняшний день создано три территории опережающего развития – производственно-логистический ТОР «Надеждинская», специализирующийся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский», одна из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире ТОР «Большой Камень».

Создание необходимой инфраструктуры за счёт государства – главное отличие режима ТОРов. Строительство инфраструктуры в Приморье должны завершить к концу этого года. Всего для ТОРов «Михайловский» и «Надеждинская» будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.

Губернатор края Владимир Миклушевский подчеркнул, что строительство транспортной и коммунальной инфраструктуры идет по графику.

«Создание инфраструктуры к приморским ТОРам Михайловский и Надеждинская осуществляется в проектном формате. Возведение необходимых объектов обеспечено бюджетным финансированием – за три года будет направлено более четырех миллиардов рублей. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируем в установленные обязательствами сроки – до 31 декабря 2017 года», – заявил глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, результаты работы приморских ТОРов вдохновляют других предпринимателей: резидентами трех территорий опережающего развития стали уже 30 компаний, общая сумма заявленных инвестиций превышает 208 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест превышает 10 тысяч.

«Продукцию ТОР “Михайловский” уже можно найти на прилавках приморских магазинов, её резидентами стали семь компаний. В ТОР “Надеждинская” уже 17 резидентов. В ТОР «Большой Камень» сегодня шесть резидентов. Для этой территории опережающего развития Приморский край по поручению Президента участвует в создании социальной инфраструктуры – строительстве жилых домов для работников «Звезды», – отметил Губернатор Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]