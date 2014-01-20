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В селе Пантелеймоновка пожарные спасли из огня человека

В селе Пантелеймоновка пожарные спасли из огня человека

1 марта в 11.39 в пожарную охрану Лесозаводского городского округа поступило сообщение о том, что в селе Пантелеймоновка на улице Марченко произошёл пожар в деревянном одноэтажном одноквартирном жилом доме.

Уже через 3 минуты (в 11.42) сотрудники пожарной охраны прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. В доме полностью была охвачена огнём кухня. Горели стены, потолок и личные вещи. В связи с сильной задымлённостью огнеборцы приняли решение задействовать 1 звено газодымозащитной службы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В 11.50 пожар был локализован, а в 13.40 пожар на общей площади 25 кв. м – полностью ликвидирован. На момент пожара в доме находился человек, который был спасён огнеборцами. Погибших и пострадавших нет На пожаре работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В данное время причины пожара устанавливаются специалистами.

Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. Ваша безопасность в первую очередь зависит от Вас. 

Берегите себя и своих близких и самое главное помните, что в случае пожара, возгорания или запаха дыма немедленно звоните по телефону «101».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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