В Уссурийске полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 39-летней местной жительницы, продавца магазина на улице Краснознаменная. Женщина сообщила о совершенном на нее нападении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что в помещение магазина вошли двое мужчин и, угрожая ножом, потребовали у продавца передать им денежные средства из кассы магазина и личный телефон. Получив деньги и телефон, злоумышленники покинули помещение магазина. Потерпевшая сразу сообщила в полицию о происшествии. Подозреваемые оперативно были задержаны полицейскими, не успев далеко уйти от места совершения преступления.

Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания, пояснив, что денежными средствами и телефоном они собирались распорядиться по своему усмотрению. Похищенное, а также нож, принадлежащий подозреваемым, изъяты.

Установлено, что местные жители 38 и 46 лет ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователями отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный, группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]