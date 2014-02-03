В Большом Камне произошло возгорание кровли жилого дома по ул.Курчатого, 6, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителя МЧС в регионе.

Тревожное сообщение поступило на пульт оперативного дежурного в 10.28. Спустя 4 минуты на место прибыли первые пожарные подразделения. Жильцов дома в экстренном порядке эвакуировали.

По предварительным данным площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

На данный момент проводится локализация и ликвидация открытого огня. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Причины возгорания выясняются. Погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что работу пожарных усложняет сильный ветер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]