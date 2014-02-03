Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:14
  0

В Большом Камне произошло возгорание кровли жилого дома

В Большом Камне произошло возгорание кровли жилого дома по ул.Курчатого, 6, сообщает «Вести: Приморье»  со ссылкой на представителя МЧС в регионе.

Тревожное сообщение поступило на пульт оперативного дежурного в 10.28. Спустя 4 минуты на место прибыли первые пожарные подразделения. Жильцов дома в экстренном порядке эвакуировали.

По предварительным данным площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

На данный момент проводится локализация и ликвидация открытого огня. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Причины возгорания выясняются. Погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что работу пожарных усложняет сильный ветер.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря