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Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату

Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату

Приморский футбольный клуб «Луч-Энергия»  2 марта получил первую субсидию из регионального бюджета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, футболисты в плановом режиме готовятся к предстоящим играм 25-тура ФНЛ.  

«Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», – прокомментировал Жан Кузнецов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году оно составляет 150 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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