В Приморье осужден "высокотехнологичный" вор
В Приморье полицейские задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт УМВД по Приморскому краю.
В полиции города Уссурийска зарегистрировано 6 заявлений жителей разных регионов России: Саратовской области, Республики Карелия, Новосибирска, республики Саха (Якутия) о том, что с их банковских счетов похищены денежные средства.
По данным фактам следователями отдела МВД России по городу Уссурийску были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В ходе предварительного следствия установлено: житель Уссурийска при помощи специального программного обеспечения похищал денежные средства со счетов граждан, пользующихся услугой "Мобильный банк".
Как установлено, подозреваемый получил доступ к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Он мог удаленно подключаться и управлять функциями случайно выбранных устройств, проверять баланс счета банковской карты, без ведома владельца сим-карты отправлять СМС-сообщения.
Злоумышленник при помощи программы на время создавал условия блокирования входящих и исходящих СМС, ограничивая доступ собственников к телефонам и находящейся в них информации. Затем, используя подключенную к карте услугу "Мобильный банк", подозреваемый отправлял СМС-сообщения на номер автоматизированного сервиса денежных переводов, в которых указывал сумму перевода. Каждый раз он снимал по 7,9 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.
Злоумышленником оказался 24-летний житель Уссурийска, который ранее, в период с октября по ноябрь 2015 года, аналогичным образом получил доступ к 14 мобильным устройствам, принадлежащим жителям разных регионов России, и похитил денежные средства на сумму 110 тысяч рублей. По четырнадцати фактам противоправной деятельности в декабре 2016 года Уссурийский городской суд приговорил обвиняемого к 3 годам 4 месяцам лишения свободы условно.
В настоящее время в производстве следователей отдела МВД России по городу Уссурийску находится уголовное о шести эпизодах мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданам. Теперь мужчине могут назначит наказание в виде реального лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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