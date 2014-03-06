Анонс на 3 марта

3 марта во Владивостоке (Океанский пр., 37, Учебно-научный музей ДВФУ) пройдет открытие выставки «Трудом прославлен человек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта. Праздничная экспозиция рассказывает о сотрудницах, преподавателях и выпускницах ДВФУ (ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ, УГПИ), внесших большой вклад в становление и развитие университета в разные годы.

3 марта во Владивостоке 10.00 (корпус В, «Морской зал») пройдет презентация монографии «Владеть Востоком» профессора Школы гуманитарных наук ДВФУ Амира Хисамутдинова.

3 марта во Владивостоке в 14.00 в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации города (ул. Ильичева, 15) состоится расширенная конференция садоводов и огородников приморской столицы. Дачники соберутся для обсуждения актуальных вопросов.

3 марта во Владивостоке в 16.30 в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие фотовыставки «Alter Ego».

3 марта в Центре зимнего отдыха «Комета» (ул. Шевченко, 202) пройдет чемпионат Владивостока по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом – гигант». Заезд спортсменов на базу будет осуществляться с 12.00, построение участников в 12.30 и начало чемпионата в 13.00.

3 марта — Всемирный день писателя.

3 марта — Всемирный день дикой природы.

3 марта — Международный день охраны здоровья уха и слуха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]