Коллекция Приморской картинной галереи вернулась из Москвы, где четыре месяца экспонировалась в залах Третьяковки. Впервые музей Владивостока участвовал в проекте «Золотая карта России», который показывает жителям столицы сокровища со всех концов страны.

Они снова на своем месте — портреты кисти Рокотова, Боровиковского, Брюллова. Почти полсотни шедевров из фондов Приморской картинной галереи совершили путешествие в Москву и обратно. За четыре месяца выставку из Владивостока в залах Третьяковки посетили 93 тысячи зрителей. Высокий уровень коллекции и прекрасную сохранность картин отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «И это, конечно, очень порадовало, потому что и Зельфира Трегулова отметила, и коллеги сказали, что «мы по-доброму завидуем вам, что у вас действительно потрясающая, замечательная коллекция». И для многих было открытием, потому что были специалисты и в области авангарда, и в области XVIII, XIX века. И они сказали, что для нас, например, этот Лентулов открытие».

Портрет работы Аристарха Лентулова, яркого представителя русского авангарда, датирован 1912 годом. Он был на выставке знаменитой группы «Бубновый валет». А его участие в проекте «Золотая карта России» вместе с другими шедеврами теперь отражено в отдельном альбоме. Другой каталог рассказывает о всей коллекции русского искусства Приморской галереи — живописи, графике и скульптуре. Новые издания — гордость ее сотрудников.

Наталья Левданская, зав. научным отделом Приморской государственной картинной галереи: «Нам хотелось в год 50-летия подвести итог нашей научной работе, которую в принципе никто не видит. Видят работу реставраторов, работу научно-популяризаторского отдела. А что делает наука? А наука обеспечивает то, что говорят наши просветители».

О том, как установили автора «Портрета неизвестного в шубе», и это оказался сам Орест Кипренский, об истории статуи Клеопатры и многом другом теперь можно узнать, листая прекрасные фолианты. Опубликован и каталог выставки «Городской романс», гостившей у нас с сентября прошлого года. Сотрудничество с главным художественным музеем страны продолжается. Запланированы Дни Третьяковской галереи во Владивостоке и в дальнейшем — открытие ее филиала.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]