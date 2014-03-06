Таможенники в Приморье выявили контрабанду леса в Китай на 2,3 млн рублей

Факты незаконного перемещения лесоматериалов из ценных пород дерева в Китай выявили таможенники в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ), 34-летний житель Владивостока разработал преступную схему экспорта гражданам КНР досок из дуба и ясеня манчжурского, которые они приобретали на пилорамах Приморья. С января по июнь 2014 года местный житель оформлял поддельные документы, необходимые для таможенных целей. Кроме того, стоимость материалов в документах занижалась в два раза.

"В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]