Приморский филиал РТРС продолжает акцию добрых дел. В Спасске-Дальнем специалисты российской телевизионной и радиовещательной сети подарили возможность смотреть сразу 10 телеканалов в цифровом качестве воспитанникам местного детдома.

Любой детский дом оборудован специальной комнатой для телепросмотров. В идеале, конечно, такую бы нам всем. Жить без телевизора трудно, но и мешать никому не хочется. И пусть у спасских детишек выбор небольшой, собирались и смотрели. Благодаря оборудованию приморского филиала РТРС — это и кабели, и новая коллективная антенна на крыше — телевизионная программа кардинально изменилась.

Анастасия Донецкая, воспитанница центра социального содействия семейного устройства г. Спасска-Дальнего: «Возможности увидеть телеканала «Россия-1» не было. Мы смотрели только ТНТ и ОТВ. И то очень плохо. Изображение черно-белое. А сейчас есть возможность видеть 10 каналов и особенно любимый «Россия-1».

В этом доме лишенные родительской опеки девчонки и мальчишки живут, пока учатся в школе, с первого по девятый классы. У каждого возраста свои интересы. И пристрастия телевизионные могут не совпадать. Хорошо, что теперь есть выбор.

Ольга Французова, старший воспитатель центра социального содействия семейного устройства г. Спасска-Дальнего: «Доступ к телевизору у них имеется всегда. Но у нас есть режим. Когда они в школе, никто ТВ не включает. Но когда они приходят из школы, переодеваются, то, как и все дети, включают и смотрят телевизор».

В РТРС стараются поддержать новыми телевизионными возможностями самых незащищенных. Так что спасский детдом — не первый и не последний в списке технологических подарков.

Евгений Пономарев, начальник центра поддержки приморского филиала РТРС: «Мы осознаем нашу миссию помогать таким социальным учреждениям. Сегодня мы подарили возможность воспитанникам детского дома принимать первый мультиплекс федерального цифрового телевидения. Хочется верить, что цифровое ТВ седлает жизнь воспитанников хоть немного комфортнее и радостнее».

Пять телевизоров в этом доме. Но мощность новой антенны такова, что цифровое вещание отличного качества можно будет принимать дополнительно еще двум или трем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]