Активные и целеустремленные приморцы приняли участие в работе Общественного Совета социальной программы «Приморью – достойную жизнь». На мероприятии подвели итоги и обсудили планы на 2017 год. Реализацию каких проектов особо ждут жители края?

Шесть проектов — для достойной жизни Приморья. За 16 лет охватили около двух миллионов жителей края. «Доступная рыба», «Мой дворик», «Здоровье» — программы востребованы, поэтому развиваются с каждым днем. Общественный совет в фонде ВВН решили создать для того, чтобы максимально четко чувствовать болевые точки края и активно работать там, где люди ждут помощь и заботу.

Виктория Николаева, депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва: «Программа «Приморью – достойную жизнь» существует очень давно. Но впервые мы обращаемся к общественности и говорим, что программа принимает такие масштабы, что мы уже сами не справляемся. Мне хочется, чтобы активность наша и ваша объединилась и приносила еще большие результаты».

Общественный совет «Приморью – достойную жизнь» сегодня — это более ста человек, приморцы, которым не безразлична судьба родного края. Перед ними на первом в этом году собрании отчитываются кураторы программ фонда ВВН, советуются и первым рассказывают о планах.

Дарья Райчук, куратор социальной программы «Приморью – достойную жизнь»: «У нас появляется программа «Молодежь». Это новинка. Мы хотим ее возобновить. Возобновить молодежные отряды, которые будут заниматься чисткой парков, пляжей. Потому что мы видим, что нашему городу это надо».

Среди новинок и масштабный спортивный проект. Будущую Арену спорта уже отреставрировали, а скоро она станет центром всех спортивных федераций Приморья.

Зинаида Иовкова, руководитель краевого совета женщин: «Здесь, на Володарского, есть спортивный комплекс. Благотворительный фонд Николаева берется восстановить этот комплекс. И главное — дети будут там заниматься бесплатно».

Уже в ближайшие месяцы откроется в приморской столице и первый социальный рыбный магазин «Океан». Он станет частью проекта «Доступная рыба», благодаря которому морепродукты стали доступны для всех приморцев. Такую инициативу фонда ВВН с радостью поддерживают общественники.

Юрий Диденко, пенсионер, экс-руководитель «Дальморепродукт»: «Сегодня рыба стоит дороже мяса — это дикость. Мы тратим только на то, чтобы поймать и переработать. Она нам должна буквально бесплатно попадать в руки».

В 2017-ом в программе «Приморью – достойную жизнь» поучаствуют более полумиллиона человек, а это каждый третий житель Приморья. Поэтому и задачи у Общественного Совета серьезные – помочь довести программы фонда ВВН в самые отдаленные уголки не только Владивостока, но и края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]