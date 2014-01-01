В Артеме закрывается региональное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД
Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в г. Артем с 4 марта прекращают свою работу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГИБДД УМВД по ПК.
Регистрационный пункт отделения №1 (дислокация г. Артем) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, 41, с 04.03.2017 прекращает работу и прием граждан по оказанию государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств.
Зарегистрировать автомототранспорт Вы можете в любом регистрационном пункте МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по адресам:
1. г. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, 148;
2. г. Уссурийск, ул. Тургенева,152;
3. г. Находка, ул. Пограничная, 100;
4. г. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;
5. г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4;
6. г. Арсеньев, ул. Заводская, 5;
7. г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;
8. г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 18;
9. г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская,60;
10 г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35в.
Расписание работы отделений МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.
Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45-17.00, перерыв с 12.00-13.00.
В связи с закрытием административного помещения по адресу: г.Артем, ул. В.Сайбеля, 41, с 06.03.2017 года:
- прием теоретического квалификационного экзамена будет осуществляться по адресу: г.Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148, каб.201;
- прием первого и второго этапа практического квалификационного экзамена, будет осуществляться в г.Артеме;
- выдача водительских удостоверений будет осуществляться по адресу: г.Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148.
Расписание работы отделения № 1 (дислокация г.Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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