В Артеме закрывается региональное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД

Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю в г. Артем с 4 марта прекращают свою работу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГИБДД УМВД по ПК.

Регистрационный пункт отделения №1 (дислокация г. Артем) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, расположенный по адресу: г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, 41, с 04.03.2017 прекращает работу и прием граждан по оказанию государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств.

Зарегистрировать автомототранспорт Вы можете в любом регистрационном пункте МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по адресам:

1. г. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, 148;

2. г. Уссурийск, ул. Тургенева,152;

3. г. Находка, ул. Пограничная, 100;

4. г. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;

5. г. Большой Камень, ул. Андреевская, 4;

6. г. Арсеньев, ул. Заводская, 5;

7. г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;

8. г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 18;

9. г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская,60;

10 г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35в.

Расписание работы отделений МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.

Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45-17.00, перерыв с 12.00-13.00.

В связи с закрытием административного помещения по адресу: г.Артем, ул. В.Сайбеля, 41, с 06.03.2017 года:

- прием теоретического квалификационного экзамена будет осуществляться по адресу: г.Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148, каб.201;

- прием первого и второго этапа практического квалификационного экзамена, будет осуществляться в г.Артеме;

- выдача водительских удостоверений будет осуществляться по адресу: г.Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148.

Расписание работы отделения № 1 (дислокация г.Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]