За фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан перед судом предстанет жительница Приморья
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» окончено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 67-летняя жительница села Владимиро-Александровское осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 12 человек. Установлено, что фактически жилое помещение для проживания данным лицам фигурантка уголовного дела не предоставляла, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность в виде наложения штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 3 лет.
В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению преступлений. Расследование завершено.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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