За фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан перед судом предстанет жительница Приморья

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» окончено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 67-летняя жительница села Владимиро-Александровское осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 12 человек. Установлено, что фактически жилое помещение для проживания данным лицам фигурантка уголовного дела не предоставляла, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность в виде наложения штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению преступлений. Расследование завершено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]