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В выходные дни в Приморье немного похолодает

В выходные дни в Приморье немного похолодает

В выходные дни погодные условия на юге Дальнего Востока будет определять поле пониженного атмосферного давления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. На Охотское море выйдет активный циклонический вихрь, который сегодня ухудшает погоду Японских островов. К вечеру он сместится на акваторию Тихого океана, а далее начнет движение в северном, северо-западном направлении к Сахалину.

Приморье окажется на юго-западной периферии этого вихря, местами пройдет небольшой снег. Фон температуры существенно не изменится.

В начале предстоящей недели погодные условия в Приморье будет формировать холодный тропосферный вихрь. Временами в северной половине края будет сыпать небольшой снежок. Фон ночной температуры воздуха сохранится пониженным, −9…−17 °C, в горных районах до −26 °C. Днем от +2 °C на юге, и до −7 °C на севере.

Во Владивостоке в выходные дни существенных осадков не ожидается. Свежий северный ветер. Температура воздуха ночью −6…−8 °C, днем −1…−3 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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