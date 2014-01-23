В Черниговском районе молодой приморец пойдет под суд из-за убийства знакомой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, 14 февраля 2016 года в квартире дома по переулку Чапаева в поселке Сибирцево обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры взял нож и нанес им удар в область груди 29-летней знакомой и убил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]