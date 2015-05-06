Приморские рыбаки провели уникальную сделку на бирже

Южнокорейская фирма приобрела партию камбалы, переработанной в Приморском крае, посредством механизма биржевых (организованных) торгов на площадке Биржи «Санкт-Петербург». "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Fishnews.ru. Две сделки по продаже 22 тонн (контейнерной партии) камбалы штучной заморозки были заключены с помощью биржевых (организованных) торгов. Цена составила 2,15 доллара за кг.

По данным агентства, совершенные накануне сделки стали первым опытом для современной России, так что их можно назвать по-настоящему уникальными.

Напомним, что допуск к участию в биржевых сделках иностранные юридические лица получили в соответствии с изменениями в федеральный закон об организованных торгах, принятыми в июле 2016 г. С ноября прошлого года соответствующие обновления в правила допуска к торгам на своей площадке внесла Биржа «Санкт-Петербург». Таким образом, иностранные лица получили возможность напрямую или через институт брокерства участвовать в биржевых и аукционных сделках по покупке товаров, в том числе рыбопродукции.

Приморские рыбаки получили уникальный опыт совершения экспортных сделок на бирже, о которых давно говорилось, и по которым давались соответствующие поручения главы государства. Это означает, что Россия получила выход на международную арену публичных торгов, возможность интегрироваться в рынки АТР со своими площадками и готова вливаться в современную систему электронных биржевых и аукционных торгов рыбопродукцией.

Кроме того, по словам гендиректора АО «ДАРД», биржевая площадка обеспечивает прозрачность сделок и финансовую безопасность участникам торгов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]