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Вчера, 23:42
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Адмирал терпит фиаско в Омске

В Омске проходит пятый матч серии плей-офф между местным Авангардом и владивостокским Адмиралом.

После первого периода со счетом - 3:0 ведут хозяева.

В начале второй трети игры счет становится - 4:0 в пользу "Авангарда". Затем счет становится - 5:0.

Общий счет серии - 2:2.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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