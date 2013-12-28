Адмирал терпит фиаско в Омске
В Омске проходит пятый матч серии плей-офф между местным Авангардом и владивостокским Адмиралом.
После первого периода со счетом - 3:0 ведут хозяева.
В начале второй трети игры счет становится - 4:0 в пользу "Авангарда". Затем счет становится - 5:0.
Общий счет серии - 2:2.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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