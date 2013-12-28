Адмирал терпит фиаско в Омске

В Омске проходит пятый матч серии плей-офф между местным Авангардом и владивостокским Адмиралом.

После первого периода со счетом - 3:0 ведут хозяева.

В начале второй трети игры счет становится - 4:0 в пользу "Авангарда". Затем счет становится - 5:0.

Общий счет серии - 2:2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]