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Владимир Миклушевский: Необходимо устранить монополию на рынке «ЭРА-ГЛОНАСС»

Владимир Миклушевский: Необходимо устранить монополию на рынке «ЭРА-ГЛОНАСС»

Фото: Администрация ПК

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский прокомментировал ситуацию с продажей систем вызова экстренных служб в регионе. По мнению руководителя края, необходимо увеличить количество уполномоченных агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье, имеющих право продавать системы. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, злоупотребления компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, недопустимы, заявил глава региона. По мнению Губернатора, исправить положение поможет увеличение количества агентов АО «ГЛОНАСС» в Приморье, имеющих право продавать системы вызова экстренных служб. 

«Компаний, имеющих право на установку систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, которые справедливо вызывают возмущение у людей. 

Уполномоченные агенты злоупотребляют доминирующим положением в условиях временного дефицита оборудования. Монополия недопустима, нормальный рынок сформируется только в условиях честной конкуренции. Мы обещали создать такие условия представителям автомобильного сообщества и мы это выполним. Я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО «ГЛОНАСС» Андреем Жерегелей. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье», – заявил Владимир Миклушевский.

Глава края подчеркнул, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» в настоящее время проводит проверку деятельности своих представителей в Приморье. Компания-оператор устройств вызова экстренных служб потребовала у агентов акты приемки, реестры записи на заключение договоров и отчеты о продажах. В случае обнаружения нарушений АО «ГЛОНАСС» намерено отозвать аккредитацию и обратиться в прокуратуру. 

Отметим, для того чтобы устранить дефицит тревожных кнопок и наладить поставки на Дальний Восток в необходимых объемах, задействованы все ресурсы и мощности, подчеркнул временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

 «Мы понимаем, что на рынке пока сохраняется дефицит устройств, но мы делаем все, чтобы снять напряжение и удовлетворить существующий спрос. Уполномоченные представители АО «ГЛОНАСС» обязаны вести себя справедливо и корректно, и мы будем держать эту ситуацию на контроле», – заявил Андрей Жерегеля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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