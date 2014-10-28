2 мая во Владивостоке завершается отопительный сезон, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». В строгом соответствии с Постановлением администрации г. Владивостока №1135 от 27.04.2017 г. управляющие компании и ТСЖ займутся отключением жилого фонда от теплоснабжения, в свою очередь энергообъекты филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» переходят на летний гидравлический режим работы, снижают объем выработки тепловой энергии, при этом продолжая обеспечивать потребителей горячей водой. По итогам отопительного сезона 2016-2017 года выработка энергокомпании составила 3 092 млн кВтч электрической энергии и 4 323 млн Гкал тепловой энергии.

Вскоре после завершения отопительного сезона, планируется приступить к проведению гидравлических испытаний теплотрасс и реализации ремонтной программы. В этом году весенние гидравлические испытания начнутся 10 мая. Благодаря этому энергетики смогут выявить «слабые» места теплотрасс и приступить к устранению повреждений. Помимо этого филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» запланирована перекладка (замена) более 3,5 километров изношенных участков трубопроводов. Наиболее масштабные работы пройдут во Владивостоке на Народном проспекте, улицах Нижнепортовая, Калинина и Енисейская. Также планируется восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях протяженностью более 4 километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]