В племенном питомнике служебных собак приморского ГУФСИН прошел «выпускной»

Пройдя все тесты и обмеры, 5 щенков немецкой овчарки отправились нести службу в исправительные учреждения края. За более 15 лет работы сотрудники питомника выпустили около 300 четвероногих сотрудников, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

После рождения в питомнике по разведению и выращиванию собак служебных пород ГУФСИН щенки в течение полугода проходили воспитательную дрессировку и приобретали первоначальные навыки, необходимые для службы. Традиционно перед выпуском состоялось тестирование и обмеры. Все щенки соответствуют строгим породным требованиям для служебных собак. По результатам проверки и специального тестирования 2 щенкам предстоит пройти обучение по наркоразыскному профилю, а остальные будут постигать премудрости разыскных собак.

Щенки уже прибыли в учреждения, поставлены на все виды собачьего довольствия и проходят адаптацию. Через несколько месяцев они вместе с сотрудниками-кинологами пройдут еще обучение в Дальневосточном межрегиональном учебном центре ФСИН России, где им будут присвоены специальные категории.

Спектр применения служебных собак в УИС достаточно широк. Они используются при патрулировании, карауле и розыске, участвуют в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также при досмотре транспортных средств и багажа в комнате по приему и досмотру посылок, бандеролей и передач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]