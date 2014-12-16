В Приморье отправлен в отставку начальник ФСИН по Приморскому краю

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных чиновников и генералов в силовых ведомствах. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу в отставку отправлен начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Симченков. Кто будет исполнять обязанности главы приморского управления службы, не уточняется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]