В Приморье отправлен в отставку начальник ФСИН по Приморскому краю
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных чиновников и генералов в силовых ведомствах. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу в отставку отправлен начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Симченков. Кто будет исполнять обязанности главы приморского управления службы, не уточняется.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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