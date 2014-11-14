Прокуратура выявила нарушения при отказе в приеме детей в одну из гимназий Владивостока
Прокуратурой г. Владивостока по многочисленным обращениям местных жителей проведена проверка исполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при приеме в текущем году детей в МБОУ «Гимназия № 2 г. Владивостока». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на заместителя прокурора города Анастасию Садовую.
В ходе проверки установлены нарушения закона и прав несовершеннолетних на обучение в данном образовательном учреждении.
Так, в соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.
Пунктом 7 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 утвержден «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», которым установлено, что муниципальные образовательные организации размещают распорядительный акт органа местного самоуправления городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года.
31.01.2017 г. администрацией города издано постановление, которым внесены изменения в ранее принятое 15.07.2014 г. постановление № 7235 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока за территориями Владивостокского городского округа» в части перераспределения закрепленных за образовательными организациями территорий.
Так, согласно этим изменениям жилые дома, расположенные по улицам 1-ая Круговая, 2-ая Круговая, 3-я Круговая, Некрасовская, Отлогая, 3-я Северная и Партизанский проспект (ранее определенные за МБОУ «Гимназия № 2 г. Владивостока»), теперь закреплены за иными образовательными организациями.
Данное постановление опубликовано в газете «Владивосток» № 16 (5782) от 03.02.2017 и вступило в силу 3 февраля 2017 года.
При этом до его вступления в силу 1 и 2 февраля т.г. через портал государственные услуги подано более 60 заявлений родителей детей, изъявивших желание обучаться в указанной гимназии. Между тем, из подавших в эти даты 13-ти заявителям и.о. директора гимназии отказал в принятии заявлений по причине места жительства детей в домах по адресам, которые новыми изменениями городской администрации были откреплены от территории образовательной организации.
Учитывая, что постановление администрации г. Владивостока от 31.01.2017 № 216 вступило в законную силу только 03.02.2017, отказ в принятии указанных 13 заявлений является незаконным.
В связи с этим, прокурором г. Владивостока внесено представление и.о. главы администрации г. Владивостока с требованием устранить выявленные нарушения закона.
Результаты рассмотрения акта реагирования и восстановление прав на образование несовершеннолетних находятся на контроле прокуратуры города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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