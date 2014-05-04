Губернатор Приморья и школьники Хасанского района привели в порядок памятник Герою СССР
Губернатор Приморья вместе со школьниками Хасанского района привели в порядок памятник Герою Советского Союза. Мероприятие приурочили к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятник Петру Овчинникову, который в 1945 году вместе со своими бойцами попал под пулеметный огонь вражеского дота глава региона взял под личное шефство еще несколько лет назад. Тогда мемориал располагался в лесу, был бесхозным и требовал ухода. Владимир Миклушевский вместе с участниками субботника покрасил памятник, посадил деревья на территории мемориала, а ребята помогли убрать листву. Затем собравшиеся почтили память Героя Советского Союза минутой молчания, троекратным выстрелом и возложили к памятнику цветы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
29.04.2017 Губернатор Приморья и школьники Хасанского района привели в порядок памятник Герою СССР
-
29.04.2015 Депутаты Владивостока привели в порядок памятник герою Советского Союза Степану Борисенко
-
23.04.2015 Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поручил помыть 19 памятников ко Дню Победы
-
31.03.2015 Памятник Дмитрию Маматову в Приморье начали восстанавливать
-
26.08.2014 23 памятника Владивостока обновляются в преддверии Дней мира на Тихом океане
-
04.05.2014 В Приморье стартовал автопробег в честь Дня Победы
Добавить комментарий