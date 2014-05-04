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Губернатор Приморья и школьники Хасанского района привели в порядок памятник Герою СССР

Губернатор Приморья вместе со школьниками Хасанского района привели в порядок памятник Герою Советского Союза. Мероприятие приурочили к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятник Петру Овчинникову, который в 1945 году вместе со своими бойцами попал под пулеметный огонь вражеского дота глава региона взял под личное шефство еще несколько лет назад. Тогда мемориал располагался в лесу, был бесхозным и требовал ухода. Владимир Миклушевский вместе с участниками субботника покрасил памятник, посадил деревья на территории мемориала, а ребята помогли убрать листву. Затем собравшиеся почтили память Героя Советского Союза минутой молчания, троекратным выстрелом и возложили к памятнику цветы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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