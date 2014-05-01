В центре Владивостока будет перекрыто автодвижение
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 3 мая 2017 г. с 21.00 до 00.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении тренировок Военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. ГИБДД г. Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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