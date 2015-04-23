В Приморье отметили 1 мая. Видеорепортаж Сергея Станчика
По сложившейся традиции стартовой точкой главной первомайской демонстрации Приморья в очередной раз стало начало Золотого моста со стороны мыса Чуркина. Первые участники начали подходить еще за два часа до начала шествия.
Возглавили шествие воспитанники Владивостокского президентского кадетского училища. 100 этих ребят задавали темп движения для тысяч участников демонстрации.
Праздник весны и труда во Владивостоке как обычно проходит с размахом! В демонстрации участвуют более 20 тысяч человек. Сформировано примерно 30 колонн, в которых представители самых разных поколений и профессий.
Самая многочисленная — колонна медицинских работников. В их рядах полторы тысячи человек. Чуть меньше — колона представителей краевой федерации профсоюзов. Третье место — у спортсменов.
Участники стараются сделать свои колонны как можно более запоминающимися: шарики, транспаранты, флаги, яркие костюмы.
Пройдя по Золотому мосту, колонны двинутся через улицы Суханова, Уборевича, Светланскую.
Центральная площадь — финишная точка шествия. После демонстрации здесь прошел праздничный концерт, а также работали увлекательные тематические площадки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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