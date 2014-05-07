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Отопительный сезон завершен в большинстве муниципалитетов Приморья

Отопительный сезон завершен в большинстве муниципалитетов Приморья

Фото: Новости 33

Большинство городов и районов Приморского края завершили подачу тепла в жилые дома и объекты соцкульбыта. В остальных районах отопительный сезон завершится до 15 мая, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, отопительный сезон продолжается в Арсеньеве, Дальнегорске, Находкинске, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Тернейском и Чугуевском районах.

«В этих муниципалитетах ориентировочная дата окончания отопительного сезона – 15 мая», – уточнили в ведомстве.

 Напомним, в Приморье в нынешний отопительный сезон работало 876 котельных, обеспечивавших теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов. На подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов в Приморье из бюджета направлено 2,3 миллиарда рублей. Заменены десятки километров систем тепло- и водоснабжения, установлено новое насосное и котельное оборудование, введены в эксплуатацию почти 70 автономных модульных котельных.

Отметим, Губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским подписано распоряжение о начале подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов. В настоящее время муниципалитеты, предприятия жилищно-коммунального комплекса приступают к ремонту и реконструкции инженерных сетей и оборудования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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