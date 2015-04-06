Пять человек спасли с перевернувшейся лодки в Приморье

В минувшие выходные на реке Арсеньевка краевым пожарно-спасательным подразделением спасено пять человек, в том числе ребенок.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, в минувшую субботу на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе села Новогордеевка перевернулась лодка с пятью пассажирами, из них один ребенок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В 20.20 на поиски людей выдвинулась оперативная группа. Пострадавшие по мобильному телефону смогли передать координаты своего местонахождения. Оказалось, что людей течением вынесло на остров. В 21.50 оперативная группа обнаружила людей и переправила на безопасное место», – рассказали в ведомстве.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]