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Вчера, 14:47
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Пять человек спасли с перевернувшейся лодки в Приморье

Пять человек спасли с перевернувшейся лодки в Приморье

В минувшие выходные на реке Арсеньевка краевым пожарно-спасательным подразделением спасено пять человек, в том числе ребенок.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, в минувшую субботу на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе села Новогордеевка перевернулась лодка с пятью пассажирами, из них один ребенок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В 20.20 на поиски людей выдвинулась оперативная группа. Пострадавшие по мобильному телефону смогли передать координаты своего местонахождения. Оказалось, что людей течением вынесло на остров. В 21.50 оперативная группа обнаружила людей и переправила на безопасное место», – рассказали в ведомстве.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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