Анонс на 3 мая

3 мая в в Артеме в 12.00 на Шевелёвском кладбище пройдет торжественно-траурная церемония захоронения останков летчика 1-й авиаэскадрильи 19-го истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота младшего лейтенанта Воликова Виктора Георгиевича, погибшего при катастрофе истребителя И-16 28 августа 1944 года. Останки Виктора Воликова были обнаружены «АвиаПоиском» в ходе поисковых работ в октябре 2016 года в тайге на склоне высоты 1413 метров Партизанского хребта.

3 мая во Владивостоке в администрации края с 9.00 до 16.00 пройдут публичные слушания по рассмотрению и обсуждению проекта закона Приморского края «Об исполнении краевого бюджета за 2016 год».

3 мая во Владивостоке в 9.30 в детской художественной школе № 3 (ул. Харьковская, д. 36а) состоится городская олимпиада по истории искусства.

3 мая — Всемирный день свободы печати.

3 мая — Всемирный день Солнца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]