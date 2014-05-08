Анонс на 3 мая
3 мая в в Артеме в 12.00 на Шевелёвском кладбище пройдет торжественно-траурная церемония захоронения останков летчика 1-й авиаэскадрильи 19-го истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота младшего лейтенанта Воликова Виктора Георгиевича, погибшего при катастрофе истребителя И-16 28 августа 1944 года. Останки Виктора Воликова были обнаружены «АвиаПоиском» в ходе поисковых работ в октябре 2016 года в тайге на склоне высоты 1413 метров Партизанского хребта.
3 мая во Владивостоке в администрации края с 9.00 до 16.00 пройдут публичные слушания по рассмотрению и обсуждению проекта закона Приморского края «Об исполнении краевого бюджета за 2016 год».
3 мая во Владивостоке в 9.30 в детской художественной школе № 3 (ул. Харьковская, д. 36а) состоится городская олимпиада по истории искусства.
3 мая — Всемирный день свободы печати.
3 мая — Всемирный день Солнца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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