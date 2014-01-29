1 мая в подъезде одного из домов Владивостока был обнаружен мертвый мужчина

1 мая 2017 года в подъезде дома на улице Строительная, 3 в городе Владивостоке обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: ранением в области бедра. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В ходе проведения оперативно-следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний приятель погибшего.

По версии следствия, 1 мая мужчины распивали спиртные напитки, возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес колото-резанную рану в районе бедра своего оппонента. Мужчина умер от потери крови.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]