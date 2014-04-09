Еще шесть ФАПов построят в Приморье

Шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторию построят в Приморье в этом году. Об этом сообщили на очередном заседании Администрации Приморского края, которое провел Губернатор Владимир Миклушевский.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин доложил об основных итогах работы ведомства за 2016 год.

«В прошлом году мы увеличили на 11,5% количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь – 9401, в 2015 году такую помощь получили 8433 человека. На лекарственное обеспечение в прошлом году, в том числе и льготной категории граждан, отпущено препаратов на сумму 1 328,8 миллионов рублей, из них 544,3 миллиона рублей из средств краевого бюджета. В 2015 году было выдано лекарственных препаратов на сумму 1,2 миллиона рублей», – рассказал Андрей Кузьмин.

Он добавил, что в 2017 году в Приморье будет построено еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория в отдаленных территориях. Это позволит повысить доступность оказания первичной медицинской помощи. Кроме того, во всех ФАПах Приморья планируют начать оказывать новый вид медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях – тромболическую терапию.

«Соответствующая заявка уже подана в федеральное ведомство еще в 2016 году. Со своей стороны, мы готовы оперативно начать оказывать эту услугу. Препараты уже закуплены», – сказал он.

Владимир Миклушевский подчеркнул, процесс согласования заявки необходимо ускорить, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«Не ждите, когда документ вернется обратно. Звоните, узнавайте о результатах. Сейчас это очень важный вопрос, особенно для жителей отдаленных районов края. Люди должны оперативно получать специализированную медицинскую помощь даже в ФАПах, для этого мы их и строили», – поручил глава региона.

Андрей Кузьмин отметил, что в некоторых территориях люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, уже сегодня могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Так, в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах Приморья есть возможность проведения теле-ЭКГ.

«При выявлении отклонений норм работы сердца до приезда скорой помощи и транспортировки пациента в первичные сосудистые отделения, фельдшер может самостоятельно оказать первичную медицинскую помощь пациенту. Например, сделать непрямой массаж сердца, или использовать портативное оборудование для вентиляции легких, чтобы нормализовать дыхание», – отметил он.

Напомним, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского для поэтапного внедрения телемедицины в этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края – это 354 ФАПа в 34 муниципалитетах. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию.

Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.

«Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник», – отметил глава государства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]