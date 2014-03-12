В Тавричанке привели в порядок мемориал шахтерам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. За дело взялись не только местные маленькие патриоты, но и почетные гости из краевого центра — спикер Законодательного Собрания и координатор проекта «Историческая память».

Белоснежный обелиск и алые даты Великой войны. У основания мемориала — таблички с фамилиями. Всего 232 шахтера Тавричанки отдали свои жизни за Родину, за Победу.

Александр Ролик, председатель ЗС ПК: «Этот памятник очень важен для Тавричанки, в свое время центра нашей угольной индустрии. Здесь жили и до сих пор живут люди, которые работали, трудились. Родные и коллеги которых погибли, защищая Родину».

Обелиск в двух шагах от поселкового Дома культуры восстановили в 2013, когда был дан старт партийному проекту Единой России «Историческая память». После первого ударного субботника мемориал подновляют каждый год в одно и то же время.

Александр Щербаков, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Приморье: «Два деда моих воевали, один из них Победу встретил здесь, на Дальнем Востоке. И я как раз тот, кто о войне знает понаслышке. Но стараюсь помнить о великом подвиге и детям — сыну, вот этим ребятам — передавать то, что слышал от близких, что знаю сам. Чтобы помнили, чтобы не было войны».

Память объединяет, как общее дело. Рядом с почетными гостями у обелиска — самые маленькие сельские патриоты. А после, уже за чашкой чая, в кабинете поселкового головы — активисты общества ветеранов Тавричанки. Вопросы задают острые. Про лекарства, ремонт ДК, благоустройство дворов. Законодатели, партийцы берут проблемы на карандаш. И поздравляют с наступающим Днем Победы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]