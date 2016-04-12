В ночь с 1 на 2 мая сильный пожар произошел в здании по адресу Партизанский проспект, 28А. Кроме жилых квартир, в доме находятся офисы МФЦ и «Некрополя».

Пожар на Партизанском проспекте начался рано утром. Многие жильцы оказались отрезаны от выхода едким дымом и ждали спасения на балконах, их огнеборцы спасали при помощи автолестниц.

Игнат Коваленко, житель дома на Партизанском проспекте, 28 А: «Мы дышали в тряпки, потом мама начала кричать, чтобы нас спасли. Спустя минут десять к нам подвели лестницу и мы спустились».

По предварительной информации, очаг возгорания находился на лестничной клетке. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить специалистам. Но жильцы дома на Партизанском проспекте уверены: их подожгли.

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Валентина Гвоздева, жительница дома на Партизанском проспекте, 28 А: «Только наркомания! Вот там только два дня как «зашили» везде окна…и всё и пошло».

Речь идет об окнах напротив следственного изолятора №1. По словам жильцов дома, здесь регулярно появляются подозрительные личности. Якобы днем и ночью из окон подъезда они переправляют в изолятор так называемые «передачи». Жильцы уверены, что в маленькие пакетики заворачивали деньги и наркотики. Местные жители пытались с этим бороться.

Светлана Белоусова, жительница дома по Партизанскому проспекту, 28 А: «Вчера подожгли ящик на 3 этаже, правда, очень быстро успели потушить, а поскольку стекла не выбили, и, мы так понимаем, что вторично пожар сделан именно для этого».

То что возгорание произошло дважды в одно и тоже время, подтвердили и в МЧС.

Игорь Швец, начальник управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Приморскому краю: «С 29 на 30 апреля в 4.10 поступило сообщение о вызове, площадь пожара 10 кв метров, на лестничной клетке горел хозяйственный ящик, и ровно через сутки, опять же в 4.05, поступило сообщение опять о возгорании в этом же доме».

Беспрецедентное число пожаров произошло в минувшие выходные в краевой столице. Пострадали квартиры сразу нескольких жилых домов в разных районах города. На Партизанском проспекте, где возгорание началось еще ночью, пожарные продолжают работать и в разгар дня.

Сегодня в это же время пожарные тушили барак на Уткинской. Деревянную постройку, в которой уже давно никто не проживал, облюбовали бомжи. Серьезные пожары также зафиксированы на улицах Верхнепортовой, Сахалинской, по улице Снеговой и Адмирала Кузнецова, где возгорание произошло на телекоммуникационной вышке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]