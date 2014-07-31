В Артеме шумные соседи поплатились жизнью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, 12 сентября 2016 года в доме на улице Каширская в городе Артеме обвиняемый услышал, как в соседней квартире ссорятся мужчина и женщина. Желая выяснить причину ссоры, он незаконно проник в чужую квартиру и, игнорируя просьбы хозяев покинуть помещение, продолжал находиться там.

Кроме того, обвиняемый стал требовать прекратить шум, при этом избил женщину, а затем ее сожителя. От полученных телесных повреждений мужчина умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]