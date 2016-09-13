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Вчера, 17:27
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Два автотранспортных предприятия Владивостока оштрафованы после рейда на остановке «Некрасовская»

Два автотранспортных предприятия Владивостока оштрафованы после рейда на остановке «Некрасовская»

Фото: Администрация г. Владивостока

Уведомления о наложении штрафа направлены руководителям двух автотранспортных компаний Владивостока. Таков результат проверки, которую 22 апреля провели на остановочном пункте «Некрасовская» сотрудники управления транспорта администрации города. Во время рейда были выявлены факты посадки и высадки пассажиров между транспортными средствами и заградительным сооружением путепровода, что могло повлечь необратимые последствия для пассажиров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как пояснили в управлении транспорта, речь идет о нарушении пункта 2.3.5 договора на выполнение регулярных перевозок (подписан в прошлом году между мэрией и перевозчиками). Он гласит, что перевозчик обязан «обеспечить безопасность и качество обслуживания пассажиров при осуществлении перевозок».

Уведомления о наложении штрафа в размере 5 000 рублей направлены:

- руководителю ООО «Влад Авто» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком Т 934 ВХ/125rus маршрута № 77 «Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», и нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком ВО 897/25rus маршрута № 1 «Академическая - Окатовая - Змеинка»;

- руководителю ООО «РАННЕР» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком Х 649 МР/125rus маршрута № 23 «Семеновская - Енисейская - Автовокзал».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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