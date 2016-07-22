Временный мост открыт в Чугуевском районе Приморья
В Чугуевском районе Приморья для движения автотранспорта открыт временный мост через реку Извилинка. Сейчас подрядная организация приступила к разбору и ремонту пострадавшего в результате тайфуна «Лайонрок» старого мостового сооружения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
Как рассказали специалисты Примавтодора, временный мост необходим для того, чтобы начать восстановительные работы на основном 100-метровом мосту, который пострадал во время тайфуна «Лайонрок».
«Временный мост построили с расчётом на паводок, подняв полотно на 3,5 метра, также были выполнены подходы к мосту. Сооружение существенно усиленное для проезда лесовозов массой 35-40 тонн. Чтобы мост смог выдержать такую нагрузку, уложено три металлических балки», – рассказали в «Примавтодоре».
На основном сооружении будет восстановлено пролётное строение между пятой и шестой опорой, восстановлен конус, укреплены шкафные стенки, переходные плиты, почищено русло. Работы завершат до конца 2017 года. После этого временный мост разберут.
Отметим, сотрудники Примавтодора в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.
Всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.03.2017 Строительство нового моста началось в Чугуевском районе Приморья
-
04.03.2017 Новый мост построили в Чугуевском районе Приморья
-
28.01.2017 Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья
-
28.12.2016 Открыто тестовое движение по мосту через реку Мельгуновка в Приморье
-
04.10.2016 Открыт механизированный мост в селе Суворово
-
22.07.2016 Движение по трассе Уссурийск-Пограничный пустят по временному мосту
Добавить комментарий