С начала года в Приморье сотрудники ГАИ привлекли к ответственности более 4 тысяч нетрезвых водителей

В Приморском крае с начала года полицейские привлекли к ответственности 2083 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 1948 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 308 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 160 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Аварии зарегистрированы в Дальнегорске, Находке, Большом Камне, Владивостоке и Надеждинском районе.

Так, 30 апреля во Владивостоке в районе дома 165 по Океанскому проспекту 17-летний водитель мопеда Хонда Дио при повороте совершил опрокидывание. В результате молодой человек получил травму головы. Установлено, что несовершеннолетний не имеет права управления транспортным средством, к тому же, имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный материал.

1 мая в городе Большой Камень произошло столкновение двух автомашин. В результате автоаварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. 26-летний водитель автомашины Ниссан Датсун, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Ниссан Жук. В результате ДТП водитель Ниссан Датсун получил сотрясение головного мозга. В автоаварии пострадали трое пассажиров автомобиля Ниссан Жук: 18-летняя девушка госпитализирована с подозрением на пневмоторакс, ее 14-летняя сестра и 5-летний мальчик получили сотрясение головного мозга. Девочки были пристегнуты ремнями безопасности, мальчик находился в детском автокресле. В отношении водителя Ниссан Датсун составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Вечером 1 мая в Надеждинском районе водитель автомашины Тойота Лэнд Крузер, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, на нерегулируемом перекрестке при развороте налево не уступил дорогу автомашине Лексус 470, движущейся во встречном направлении. В результате автоаварии травмы получила пассажирка автомашины Лексус, женщина направлена на амбулаторное лечение с ушибом позвоночника. В отношении водителя Лэнд Крузер составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Напомним: за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа,

г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]