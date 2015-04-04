Семь важнейших астрономических событий мая
Весенние, а особенно майские ночи — отличная пора для наблюдения за звездным небом. «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду представляет список астрономических событий в мае 2017 года — для тех, кому не спится!
Метеорный поток Эта-Аквариды, 6 мая
«Звёздный дождь» достигнет кульминации в период с 5 мая до раннего утра 6 мая. Будет казаться, что метеоры исходят от звезды Эта Водолея в созвездии Водолея. В тёмные ночи можно увидеть до 30 метеоров в час. Метеорный поток Эта-Аквариды состоит из ледяных обломков, оставшихся после визита кометы Галлея.
Цветочная луна, 10 мая
Американские индейцы называли этот феномен также Материнской луной, Луной посадки кукурузы и Молочной луной. Неважно, как вы называете это явление (майское полнолуние) — его пик придется на утро 10 мая.
Большое красное пятно Юпитера, 11 мая
Юпитер в мае будет почти таким же крупным, как и в апреле. Легендарное Большое красное пятно планеты можно будет заметить несколько раз в течение месяца. Но 11 мая пятно станет особенно легкой целью. Его можно будет наблюдать 4 часа.
Меркурий, 17 мая
Планета достигнет наибольшей западной элонгации от Солнца 17 мая. Чтобы увидеть Меркурий, встаньте до рассвета и найдите Венеру. Прямо под ней, рядом с горизонтом будет Меркурий.
Новолуние-суперлуние, 25 мая
Новолуние 25 мая будет ближайшим приближением луны к Земле за весь год. Это расположение называется перигеем, и спутник будет находиться всего в 360 км от нашей планеты. Впервые с 2009 года новая луна, а не полная, совпадает с ближайшим к Земле перигеем в году.
«Кассини» в кольце D, 28 мая
Конечно, невооруженным глазом это событие не увидеть. Но не упомянуть его просто нельзя. 28 мая космический аппарат «Кассини» на орбите вокруг Сатурна начнет свое шестое погружение в кольца планеты. На этот раз зонд «нырнёт» в район внутреннего кольца D. «Кассини» проанализирует состав колец, измерит их массу и сделает снимки атмосферы Сатурна крупным планом.
Запуск Dragon на МКС, 31 мая
Компания «Спейс Икс» запустит ракету-носитель с кораблем Dragon на МКС 31 мая. Ракета-носитель Falcon взлетит с мыса Канаверал и будет одной из ракет многократного использования, которые разрабатывает и производит «Спейс Икс».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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