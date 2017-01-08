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В пгт. Славянка выявлена продажа запрещенной спиртосодержащей продукции

В пгт. Славянка выявлена продажа запрещенной спиртосодержащей продукции

Фото: Роспотребнадзор

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 марта 2017 года № 39 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», за период с 27 апреля по 02 мая 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с полицейскими края охвачено рейдовыми проверками 42 объекта розничной торговли.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор, в магазине «Дива» ИП Самарской А.Н. по адресу Приморский край, пгт. Славянка, ул. Ленинская, д.68 осуществлялась реализация медицинского антисептического раствора «Этанол» 95%, раствор для наружного применения  и приготовления лекарственных форм в количестве 10 шт., там же в магазине «Упаковка у Маруси» ИП Ярославцева Е.Н.  по ул. Ленинской, д.70 в обороте находился спирт этиловый – не более 95% в количестве 200 шт.

В боксе гаражного кооператива  в г. Владивостоке по ул. Баляева, д.48А в котором незаконную предпринимательскую деятельность осуществляет гр. Абдуллаева Л.М.К., выявлено хранение и реализация медицинского антисептического раствора «Этанол», концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95% в количестве 19 шт.

Находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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