В Приморье стабильно растет спрос на рабочий персонал

В Приморье заметно вырос спрос на специалистов следующих сфер: «Инсталляция и сервис», «Закупки» и «Транспорт и логистика». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт по поиску работы и персонала HeadHunter, динамика предложений в данных областях по сравнению с прошлым годом выросла почти в два раза!

При этом, конкуренция в этих профессиональных сферах среди соискателей значительно ниже, чем по рынку. Например, в «Производстве» конкуренция этой весной составляет три резюме на одно предложение. Аналогичную картину можно наблюдать и в сфере закупки, в медицине, в инсталляции и сервисе. Для сравнения, в Приморье на одно предложение сегодня приходится 4,4 резюме.

«Почему именно в этих сферах мы наблюдаем такой значительный рост? Тут можно отметить, что ситуация закономерна: года назад многие компании данных сфер все еще пребывали в тревожном ожидании, и вакансий открывалось не много, - комментирует Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку. – Какую еще тенденцию общероссийского рынка труда мы видим в Приморье? Это стабильный рост спроса на рабочих.

Поиск специалиста на «рабочую» должность — это проблема для многих работодателей. Популярность среднего профессионального образования в 2000-х была очень низкой. Отсюда — недостаток квалифицированных кадров. Кроме этого, часто с рабочей должностью ассоциируются плохие условия труда, низкая зарплата, бюрократизм, поэтому «офисная» работа кому-то кажется более привлекательной. При этом квалифицированный рабочий, в отличие от офисного персонала, не испытывает трудностей на рынке труда: по вакансиям мы видим, что есть компании, готовые предложить хорошую зарплату. В любом случае, если конкуренция низкая, то соискатели будут выбирать, а работодатели — бороться за их внимание всеми способами. Сегодня рабочие региона в таком выигрышном положении».

Исследование проводилось 25-27 апреля 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]