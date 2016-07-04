В конце рабочей недели в Приморье ожидаются дожди и понижение температурного фона
3 и 4 мая в поле высокого атмосферного давления в Приморье сохранится погода без осадков. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в ночные часы температура воздуха составит +7…+12°C, на востоке от +3 до -2°C. Днем в континентальной части края продолжится повышение температурного фона, воздух прогреется до +20…+30°C, в прибрежных районах по-прежнему будет +12…+17°C. Также в эти дни местами в южных, западных и центральных районах ожидается четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса.
В период 5-6 мая через территорию края ожидается прохождение фронтальных разделов циклона, который будет смещаться над Амурской областью и Хабаровским краем. В Приморье возможны дожди разной интенсивности. Температурный фон понизится на 3-5°C.
Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха днем +13...+16°C, в пригороде до +20°C.
В среду и четверг в столице края сохранится погода без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температурный фон в ночные часы составит +6…+9°C, днем +12…+15°C, в пригороде до +17°C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.01.2017 Постепенное повышение температурного фона ожидается на этой неделе в Приморье
-
04.07.2016 В начале недели в континентальной части Приморья сохранится жаркая погода
-
08.07.2016 Прогноз погоды на предстоящие выходные дни
-
17.10.2016 Во второй половине недели в Приморье существенно похолодает
-
08.02.2017 В конце рабочей недели в Приморье ожидается снег
-
10.03.2017 Весеннее тепло придет на выходных в Приморье
Добавить комментарий