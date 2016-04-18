Два приморских театра Приморья получат дополнительную господдержку

Уссурийский драматический театр и театр кукол в Находке вошли в число получателей дополнительной госсподдержки из федерального бюджета. Реализацию в крае новых федеральных проектов обсудили во время очередной рабочей встречи губернатор Владимир Миклушевский и депутаты Госдумы от Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Пприморского края, во встрече приняли участие приморские депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме – Виктория Николаева, Владимир Новиков и Сергей Сопчук.

По поручению Президента России Владимира Путина в стране стартовали приоритетные федеральные проекты – «Формирование комфортной городской среды», «Муниципальные театры» и «Дома культуры».

Сегодня в Приморье функционируют более 300 домов культуры, заявку на участие в федеральной программе подали пока только 14 из них. По мнению участников встречи, главная задача – построить работу так, что программа была реализована максимально эффективно.

По словам Сергея Сопчука, в рамках проекта «Муниципальные театры» всего по России уже выбрано 145 учреждений, которые смогут принять участие в программе.

«В их число вошли Уссурийский драматический театр и Театр кукол в Находке. Они получат по четыре миллиона из федерального бюджета, которые смогут потратить на организацию новых постановок, гастрольных туров, обновление костюмов и декораций», – рассказал он.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что все три приоритетных проекта реализуются на условиях софинансирования из краевого бюджета.

«В бюджете Приморья мы предусмотрели на 2017 год 78 миллионов по проекту “Формирование комфортной городской среды”, почти 1,5 миллиона рублей на программу поддержки домов культуры и около миллиона на реализацию проекта муниципальные театры. Кроме того, средства предусмотрены и в бюджетах муниципалитетов. Уверен, что объединение усилий даст нам хорошие результаты», – заявил губернатор.

Глава региона добавил, что при поддержке федерального бюджета в крае реализуется еще ряд проектов, направленных на сохранение и развитие культурного наследия.

«В этом году перед нами стоят задачи по открытию в Приморье филиалов Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, инновационного культурного центра, на базе которого планируется открыть музей друзей Востока, и других. Мы рассчитываем и на ваше участие в этой работе», – отметил Владимир Миклушевский.

Справочно: в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят 58 населенных пунктов Приморья. В них проживает большая часть населения края – более 1,6 миллиона человек. В городах и поселках приведут в порядок дворы и наиболее значимые общественные пространства. Принять участие в программе могут населённые пункты с населением от одной тысячи человек и более, в том числе моногорода. Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2017 году направят 380 миллионов рублей.

Программа «Дома культуры» предусматривает получение на конкурсной основе субсидий учреждениями, имеющими самостоятельный юридический статус и готовыми предоставить перечень муниципальных мероприятий, на которые планируют потратить деньги. Советом глав муниципальных образований было принято решение допустить к участию в первый год реализации программы только сельские поселения. По данному проекту из федерального бюджета Приморью направлено более 12 миллионов рублей.

Программа «Муниципальные театры» предусматривает поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч жителей. Приморский край получит почти 8 миллионов федеральных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]