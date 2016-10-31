Семь лесных пожаров потушили в Приморье за прошедшие сутки
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано семь лесных пожаров в семи муниципалитетах на площади более 180 гектаров, их тушили 150 человек, задействовано 34 единицы техники.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас в Приморье действует 11 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 341 гектара.
«Пять природных пожаров уже локализовано на площади около 148 гектаров», – уточнили в краевом департаменте лесного хозяйства.
В тушении лесных пожаров задействовано более 150 человек и около 40 единиц техники. Для усиления группировки пожарных в Пограничный район направлены спасатели краевой поисково-спасательной службы.
Всего с начала года зарегистрировано 304 лесных пожара.
Кроме этого, пожарные подразделения 92 раза выезжали на тушения палов травы.
Специалисты обращают внимание, что 3 и 4 мая местами в южных, западных, на юге центральных районов Приморского края ожидается повышенный класс пожарной опасности леса.
Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.
Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.04.2017 16 лесных пожаров потушили в Приморье за сутки
-
31.10.2016 Шесть лесных пожаров зарегистрировано в Приморье
-
02.05.2017 15 лесных пожаров потушили в Приморье за выходные
-
11.04.2017 Десять лесных пожаров потушили в Приморье за минувшие сутки
-
18.04.2017 34 лесных пожара потушили в Приморье за сутки
-
24.04.2017 11 лесных пожаров потушили в Приморье за выходные
Добавить комментарий