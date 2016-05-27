Суд частично удовлетворил иск Приморского океанариума к блогеру, написавшему о плохом содержании животных

Первореченский районный суд Владивостока во вторник частично удовлетворил иск Национального центра морской биологии о защите чести и достоинства к бывшему сотруднику Приморского океанариума Роману Фадееву, заявившему в соцсетях о том, что животных в учреждении кормят гнилой рыбой, а система жизнеобеспечения не работает. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Наш иск удовлетворен частично. Признаны порочащими высказывания, касающиеся гнилой рыбы. Мы ждем мотивировочного судебного решения. Когда получим его, возможно, будут приняты какие-то решения", - уточнила пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

Сам Р.Фадеев накануне написал в соцсети, что ситуация в океанариуме со сменой руководства улучшается.

"С приходом нового руководства все потихоньку начинает меняться. И это не может не радовать", - сообщил блогер.

Он также не исключил, что будет обжаловать решение суда.

"Есть ощущение, что правду придется искать в другой, более высокой инстанции. Подавать апелляцию", - написал Р.Фадеев.

Как сообщалось, Национальный центр морской биологии, в состав которого входит Приморский океанариум, подал иск о защите чести и достоинства к работавшему там техником Р.Фадееву, заявившему в соцсетях о плохих условиях содержания животных.

Этот пост в соцсети техник Р.Фадеев разместил осенью прошлого года после того, как в океанариуме погибли нескольких питомцев.

Национальный центр морской биологии в иске просил обязать ответчика удалить из соцсетей не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца сведения, а также разместить опровержение.

Р.Фадеев - действительный член Русского географического общества (РГО), председатель секции подводных исследований Общества изучения Амурского края (отделение РГО).

В конце октября 2016 года в Приморском океанариуме погибли пятимесячный сивуч и два белобоких дельфина. После этого Р.Фадеев на своей странице в соцсети предположил, что их гибель может быть связана с плохими условиями содержания. Так, по его словам, администрация закупала плохую рыбу, а система жизнеобеспечения в бассейне главного корпуса не справляется с продуктами жизнедеятельности животных. Руководство океанариума эти обвинения отвергло.

Позже директор Национального центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, академик Андрей Адрианов сообщил журналистам, что гибель сивуча Старка и двух белобоких дельфинов стала результатом насильственных действий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]