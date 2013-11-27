Бывший сотрудник ГУФСИН в Приморье приговорен к 10 годам лишения свободы
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему старшему оперуполномоченному (г. Уссурийск) 1 отдела управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю Николаю Романцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), с. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, подсудимый предложил осужденному за деньги создать последнему благоприятные условия отбывания наказания. С февраля по октябрь 2015 года подсудимый получил различными частями через знакомых и родственников осужденного, которые не были осведомлены о преступной деятельности, денежные средства на общую сумму в размер 350 тыс рублей, в качестве взятки. Кроме того, в декабре 2014 года подсудимый сделал попытку передать одному из осужденных наркотическое средство.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей. Суд также лишил его звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанное с осуществлением функции представителя власти, на срок 3 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.11.2015 В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной системы
-
13.05.2015 В Уссурийске вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в покушении на мошенничество
-
01.12.2014 58-летнему жителю Приморья вынесен приговор за попытку дать взятку полицейскому
-
28.10.2014 В Уссурийске вынесен приговор мужчине, пытавшемуся дать взятку сотруднику исправительного учреждения
-
19.05.2014 В Артёме вынесен обвинительный приговор мужчине, обвиняемому в попытке передать взятку следователю
-
27.11.2013 В Приморье вынесен приговор педофилу, надругавшемуся над пятилетним ребенком
Добавить комментарий