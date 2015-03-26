Ветеранов Великой Отечественной войны приглашают на бесплатное медицинское обследование

«Сохраним здоровье вместе», – так называется акция для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, которая пройдет в четверг, 4 мая, в женской консультации Перинатального центра.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этот день ветераны смогут пройти бесплатное медицинское обследование.

«В ходе акции женщины смогут побывать на приёме у врача гинеколога и маммолога, получить рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению, а также задать специалистам вопросы по сохранению здоровья», – сообщила главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева.

Побывать на приёме у врачей приглашаются участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и категории к ним приравненные, проживающие в Ленинском районе Владивостока.

Отметим, что акция «Сохраним здоровье вместе» ежегодно собирает десятки ветеранов не только Ленинского района, но и других районов Владивостока. Нередко в акции принимают участие и жительницы городов и районов Приморского края.

«Мы не отказываем никому, кто приходит в этот день на обследование, а наоборот – женщин тепло встречаем, помогаем пройти нужного специалиста и, конечно же, создаем праздничное настроение», – поделились в медучреждении.

Специалисты обращают внимание, что пациенткам, желающим принять участие в акции, необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Акция «Сохраним здоровье вместе» пройдетв четверг, 4 мая, с 9.00 до 13.00 в женской консультации Перинатального центра по адресу: ул. Светланская, 105.

Напомним, что в этом году ветераны Великой Отечественной войны могут пройти ежегодную диспансеризацию. Для маломобильных пациентов организованы выездные службы здоровья. Для того чтобы врач навестил ветерана на дому, необходимо обратиться в регистратуру своей поликлиники.

Кроме того, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны и ветеранам боевых действий в этом году доступно бесплатное зубопротезирование. Распоряжение о новом виде бесплатной медицинской помощи для льготной категории граждан подписал губернатор края Владимир Миклушевский. На эти цели вэтом году из бюджета края направлено 15 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]