Россельхознадзор забраковал несколько партий морских деликатесов, молока и мясных продуктов в Приморье

Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора забраковано несколько партий морских деликатесов, пастеризованного молока и мясных продуктов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, по результатам испытаний проб, отобранных от двух партий варено-мороженых креветки и краба, специалисты лаборатории выявили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого уровня бактериальной обсемененности от 7 до 12 раз. Пробы креветки и краба были отобраны полицейскими отдела МВД России по г. Находке. Продукция реализовывалась на улицах этого города. Превышение уровня бактериальной обсемененности, свидетельствует о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке.

В рамках производственного контроля, когда предприятия пищевой промышленности добровольно сдают свою продукцию на лабораторные исследования, специалисты лаборатории забраковали две партии мороженых полуфабрикатов. В мясных котлетах была обнаружена кишечная палочка и 20-ти кратное превышение бактериальной обсемененности. В свином шпике бактериальная обсемененность была превышена в 380 раз.

В свою очередь, при проведении пищевого мониторинга в двух партиях пастеризованного питьевого молока из Еврейской автономной области обнаружено превышение нормы содержания антибиотиков группы пенициллинов – амоксициллина и бензилпенициллина. Превышение нормы составило от 1,3 до 44 раз.

По информации ветеринарных специалистов, если постоянно употреблять в пищу продукты с повышенным содержанием антибиотиков, это может причинить здоровью большой вред. Среди основных нежелательных эффектов: дисбактериоз, аллергические реакции, привыкание и нечувствительность к препарату во время лечения. Кроме того, в продуктах животного происхождения могут находиться бактерии, устойчивые к антибиотикам. Инфицирование этими микроорганизмами опасно, особенно для людей с низким иммунитетом.

Также, в ходе пищевого мониторинга была забракована партия творога из села Заречное Уссурийского городского округа, в которой были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В случае реализации данной продукции её потребителей ждал бы неприятный сюрприз. Более серьёзные неприятности для здоровья ждали бы покупателей подкопчённого филе нерки, выработанного на пищевом предприятии в г. Партизанске. В нём специалисты обнаружили возбудителей такого опасного инфекционного заболевания, как листериоз.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе и Приморского края, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. Таким образом, не соответствующая нормам качества и безопасности продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]