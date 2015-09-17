Современные технологии придут на смену бумажному документообороту в здравоохранении Приморья

Электронная запись на приём к врачу, телемедицинские консультации, мониторинг беременных – ближайшее будущее здравоохранения Приморья. Открытие проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы» утвердили на заседании проектного комитета под председательством губернатора Владимира Миклушевского накануне, 2 мая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, ещё одной сферой, которую органам исполнительной власти предстоит развивать в новом формате – проектного управления – здравоохранение. Утверждённый на федеральном уровне и уже внедрённый в Приморье механизм позволит максимально сконцентрировать финансовые ресурсы, чётко координировать все задействованные в работе уровни власти, структуры и достигать прогнозируемые результаты.

Проект по развитию информационных технологий в здравоохранении края, рассчитанный на 2017-2021 годы, нацелен на повышение эффективности организации медицинской помощи.

«Эта цель обозначена Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 2016 года. Основные задачи, которые призван решить наш проект, – это создание удобного востребованного сервиса дистанционной записи на приём к врачу, организация возможности проведения телемедицинских консультаций, оснащение служб скорой медицинской помощи районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) системой теле-ЭКГ. Это внедрение региональной системы мониторинга беременных, призванной снизить детскую смертность, обеспечение медучреждений каналами широкополосного доступа в интернет, полная отмена бумажного документооборота и переход на цифровые технологии. А также обеспечение поддержки и сопровождения всех этих систем», – доложил заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Иван Здобин.

В ходе подготовки данного проекта была проанализирована текущая ситуация в сфере здравоохранения. По словам замдиректора, в Приморье уже началось внедрение телемедицинских технологий, однако требуется их развитие и масштабирование.

«На сегодняшний день число граждан, записанных на приём к врачу дистанционно, составляет менее 4%. Оборудованием теле-ЭКГ оснащена только 21 бригада скорой помощи – около 16%, и всего два фельдшерско-акушерских пункта. Количество жителей края, имеющих электронную медицинскую карту, составляет менее 5%. Комплексно медицинскими информационными системами оснащены всего четыре организации», – рассказал Иван Здобин.

Целевой аудиторией проекта выступают, в первую очередь, все жители Приморского края, каждый из которых может в любой момент обратиться за медицинской помощью, а также женщины в период беременности, сотрудники медицинских организаций, которые участвуют в документообороте, и гости края, как российские, так и зарубежные.

Проект поделен на два этапа: 2017-2018 и 2019-2021 годы.

«Первый этап включает мероприятия, направленные на повышение доступности медицинской помощи, а второй – на внедрение информационных технологий для максимальной автоматизации деятельности медперсонала и перевода всей медицинской документации в электронный вид. Это призвано повысить качество медицинской помощи», – подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края.

Как и полагается в проектном управлении, сформирована организационно-ролевая структура проекта. Заказчиком выступает Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, куратором – вице-губернатор Павел Серебряков.

Иван Здобин отметил, что для снижения риска принятия неверных решений в ходе реализации проекта планируется сделать их максимально открытыми и обсуждать с экспертами. Критериями успешного проекта будет являться достижение целевых показателей.

«Доля медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена, в которой будет обеспечена электронная запись на приём к врачу до конца 2017 года должна составить 100%. Инфоматы мы планируем оснастить 50% регистратур в этом году и довести показатель до 100% – в 2018 году. Доля граждан, записанных на приём дистанционно, в этом году составит 10%, поскольку сервис запустится только к концу года, а в 2018 году планируем выйти на показатель 60%. Доля акушеров-гинекологов, которые имеют рабочее место, оборудованное системой мониторинга беременных, и работают в этой системе, – 100% к концу текущего года. Число беременных, вставших на учёт и состояние которых контролируется с помощью системы, – 15% к концу года, 100% – в 2018 году. Каналами связи планируем обеспечить 98% медорганизаций – это практически все площадки, кроме самых отдалённых. В следующем году – все», – доложил представитель департамента.

Директор департамента проектного управления Приморского края, секретарь проектного комитета Кристина Шувалова резюмировала, что все обозначенные мероприятия соответствуют проектной деятельности. Участники проектного комитета под руководством Владимира Миклушевского проголосовали за его открытие единогласно.

Напомним, о необходимости наращивания уровня информатизации здравоохранения заявил в своем Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин.

«Чтобы сделать удобной и простой запись на приём, ведение документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом… Также с помощью информационных технологий будет существенно повышена эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств. В течение ближайших двух лет предлагаю подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник», – подчеркнул президент.

Отметим, что проектный подход появился в Приморье до официальной его декларации российским Правительством как наиболее продуктивного управленческого решения. В августе 2015 года по поручению губернатора Владимира Миклушевского в крае был создан специальный орган власти – департамент проектного управления, выполняющий функции Центрального проектного офиса.

По словам главы Приморья, «в нынешней экономической и политической ситуации подход «от забора и до обеда» неприемлем». Эффективные государство и экономика требуют перехода на эффективные методы управления, убежден губернатор.

Новая система управления уже опробована на крупных мероприятиях: с применением проектного подхода успешно прошел всероссийский Тихоокеанский туристский форум, реализуется пилотная программа по улучшению инвестклимата в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга, проекты по созданию инфраструктуры территорий опережающего развития «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]