В Большом Камне на территории завода «Звезда» уронили стрелу подъемного крана
ЧП произошло на судоремонтном заводе «Звезда» в Большом Камне, на территории мелководного пирса, сообщают "Вести:Приморье". По одной из версий, в момент обрушения рабочие разбирали конструкцию. Поначалу все шло хорошо, но потом лопнула одна из строп, удерживающих стрелу, и вся эта конструкция рухнула вниз, утянув за собой еще несколько элементов сооружения.
Происшествие обошлось без пострадавших.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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