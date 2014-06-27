В Большом Камне на территории завода «Звезда» уронили стрелу подъемного крана

ЧП произошло на судоремонтном заводе «Звезда» в Большом Камне, на территории мелководного пирса, сообщают "Вести:Приморье". По одной из версий, в момент обрушения рабочие разбирали конструкцию. Поначалу все шло хорошо, но потом лопнула одна из строп, удерживающих стрелу, и вся эта конструкция рухнула вниз, утянув за собой еще несколько элементов сооружения.

Происшествие обошлось без пострадавших.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]