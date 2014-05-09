Музейно-выставочный центр «Ростелекома» приглашает на день открытых дверей во Владивостоке

4 мая 2017 года с 10.00 до 16.00 во Владивостоке в музее связи «Ростелекома» пройдет день открытых дверей, посвященный Дню радио и Дню Победы. Гости смогут посетить обзорную экскурсию по музею.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома", участники узнают о развитии связи на Дальнем Востоке, увидят коллекцию телефонных аппаратов: от трубки Белла до современных сотовых телефонов и другие экспонаты, посвященные работе связистов. Дети смогут изучить «морзянку» и научиться передавать информацию с помощью оптического телеграфа Кулибина, а также принять участие в занимательной викторине.

Большое внимание в экспозиции уделено подвигу связистов в Великой Отечественной войне.

«Посетители узнают, как работали связисты в годы войны на фронте и в тылу. Познакомятся с историей связи края, а также увидят телевизоры, радиоприемники, телефоны прошлых лет и другие редкие экспонаты», – отметил куратор музея Борис Василькевич.

В 2017 году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполняется 15 лет. За время его работы собрана значительная коллекция экспонатов. В музее регулярно проводятся экскурсии, на которые можно записаться по телефону: 8 (423) 240 60 58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]