В Приморье окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о серии краж из гаражей

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» доказана причастность жителя города Артема к серии хищений и сбыту имущества, похищенного из гаражных боксов в городах - Владивосток, Артем, Большой Камень, на сумму более семисот тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России "Большекаменский", преступления были совершены в марте-апреле прошлого года. Установлено, что двое ранее судимых местных жителей занимались хищением имущества автолюбителей из гаражных боксов и последующим его сбытом.

Кражи обвиняемые совершали по одной схеме: 37-летний злоумышленник вместе с подельником выбирали подходящие гаражи: фигурантов интересовали боксы, которые запираются на замки ригельного типа.

Найдя подходящий объект, обвиняемые при помощи набора отверток открывали запоры. Впоследствии экспертами на вскрытых замках были обнаружены следы механических повреждений.

Интерес для подельников представляли любые ценности, которые автовладельцы обычно хранят в гаражах: колеса, шины, электроинструменты, лодочные моторы, туристический инвентарь.

Так, в одном из гаражно-строительных комплексов в Артеме обвиняемые похитили имущество на сумму 245 тысяч рублей.

Добычей сообщников становились не только инструменты и автомобильная резина. Из гаража во Владивостоке похищен товар, предназначенный к продаже на сумму около 300 тысяч рублей.

В городе Большой Камень злоумышленники вскрыли несколько гаражей в разных ГСК. Украденные вещи злоумышленники хранили в подвальном помещении по месту жительства в Артеме.

Задержание злоумышленников стало итогом спланированной операции, реализованной сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.

В ходе предварительного расследования удалось доказать причастность злоумышленников к десяти эпизодам противоправной деятельности с общим ущербом для потерпевших более 700 тысяч рублей. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного имущества и вернули его собственникам.

Во время расследования проведена серия очных ставок, назначен комплекс экспертиз. Расследование завершено.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]